«В соответствии с процедурой». Венгрия продолжит выдавать визы гражданам страны-агрессора РФ — МИД 24 сентября, 07:52 Петр Сиярто (Фото:www.facebook.com/szijjarto.peter.official)

Венгрия продолжит выдавать визы гражданам страны-агрессора РФ, заявил министр иностранных дел страны Петр Сиярто на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, есть четкая методология как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима.

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«Это более сложная и более длинная процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не значит, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — сказал он.

Фото: НВ

Сиярто заявил, что речь идет о шенгенских визах, в частности, многократных.

«Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — заявил глава МИД Венгрии.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.



Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России.



ЕК рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Странам ЕС также рекомендовали воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия и более строго относиться к пересмотру действительных краткосрочных виз.



Президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он считает, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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