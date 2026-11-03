Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что страна должна отказаться от российского газа к осени 2027 года (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Венгрия должна отказаться от российского природного газа к осени 2027 года, поскольку такой четкий срок установил Европейский союз.

Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан заявила в интервью изданию Telex.

В то же время Будапешт ищет другие источники нефти. По словам Орбана, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к переработке нероссийской нефти, которая будет поступать с юга по хорватскому нефтепроводу JANAF.

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США временно освободили Венгрию от санкций на закупку нефти у российских компаний Лукойл и Роснефть, однако это исключение действует лишь до 21 ноября. Поэтому компания MOL, как пояснила министр, уже меняет технологии, чтобы закупать нефть у других поставщиков.

Еще один вопрос — возможная покупка компанией MOL доли Газпрома в сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод. Минфин США разрешил вести эти переговоры до 11 декабря. Орбан не стала их комментировать, но отметила, что все стороны, по ее мнению, настроены завершить сделку в срок.

Министр также рассказала о своем визите в Вашингтон, где она и госсекретарь США Марко Рубио подписали две декларации о намерениях — касающиеся сотрудничества в сфере энергетики и борьбы с терроризмом. Отвечая на вопрос, продолжает ли новое правительство во главе с партией Тиса политику предшественников, она отметила, что некоторые национальные интересы не меняются со сменой власти.

«Есть стратегические интересы, которые не меняются со сменой правительства, — например, безопасность страны», — сказала Орбан.

В декабре 2025 года Европарламент принял закон о полном отказе от российского газа к осени 2027 года. 26 января 2026 года страны ЕС окончательно одобрили этот план, однако Венгрия и Словакия проголосовали против и в тот же день заявили, что обжалуют решение в Суде ЕС.

2 февраля в Официальном журнале ЕС был опубликован регламент REPowerEU, предусматривающий постепенное прекращение импорта российского трубопроводного и сжиженного газа. А с 17 июня в Евросоюзе действует запрет на краткосрочные газовые контракты с Россией.