В среду, 15 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Москве, что его страна якобы будет страдать, если потеряет доступ к российским энергоресурсам.

Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что Будапешт не намерен поддаваться давлению при принятии решений по вопросам поставок энергии.

Заявление прозвучало на фоне заседания министров обороны НАТО в Брюсселе, где обсуждают военную помощь Украине. Присутствие Сийярто в Москве в этот момент лишь подчеркнуло разногласия Будапешта с остальными членами Альянса относительно России.

С момента вторжения России в Украину Венгрия сохраняет зависимость от российских энергоресурсов, несмотря на критику со стороны стран ЕС и НАТО. Сийярто заявил, что национальные интересы для Будапешта важнее любых политических требований Брюсселя.

«Мы никогда не были обмануты Россией. Поставки всегда поступали, контракты всегда выполнялись. И мой вопрос лишь в том, зачем нам разрывать эти отношения», — сказал Сийярто в Москве.

Венгрия активно выступает против планов Еврокомиссии прекратить импорт российского газа и сжиженного газа к концу 2027 года. Такое сопротивление еще больше обостряет отношения Будапешта с Брюсселем.

«Брюссель хочет, чтобы мы отказались от одной из двух труб под предлогом диверсификации. Как можно считать, что один трубопровод безопаснее двух? Это безумие», — добавил он.

Прекращение транзита российского газа через Украину и реакция Словакии

Соглашение о транзите российского газа между Газпромом и Нафтогазом по территории Украины закончилось 1 января 2025 года.

В ответ на перекрытие транзита российского газа в ЕС премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который 22 декабря ездил в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, пригрозил прекратить поставки электроэнергии в период дефицита в энергосистеме Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозы Фицо. Глава государства считает, что Путин поручил тому открыть «второй энергетический фронт» пользуясь интересами народа Словакии.

11 января Фицо заявил, что ему надоело то, что украинский президент Владимир Зеленский ездит по Европе, «попрошайничает» и «шантажирует других». Он также утверждал, что Россия якобы всегда была «надежным партнером» в вопросе поставок энергоносителей.

12 января Зеленский снова раскритиковал Фицо и заявил, что Украина предлагала помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но «сам Фицо напыщенно отказался».

13 января Роберт Фицо опубликовал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором пригласил президента Украины провести переговоры в Словакии, возле границы с Украиной, о прекращении транзита российского газа, что якобы «наносит большой вред самой Украине, Словакии и в частности Европейскому союзу». Он также заявил, что «не хочет дальнейшей эскалации напряженности» между Словакией и Украиной.

После этого Зеленский пригласил Фицо в Киев. Позже вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Фицо отказался встречаться 17 января.

Поступала информация, что встреча Зеленского и Фицо может состояться на полях форума в Давосе, но данных о ней на момент подготовки новости не поступало.