Орбан заявил, что отказался от мандата в парламенте, но Фидес не оставит

Виктор Орбан заявил, что уходит из парламента, но не из политики (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который покидает пост после поражения на выборах, заявил, что отказывается от депутатского мандата, однако готов и дальше руководить партией Фидес, если это одобрит партийный съезд.

Об этом говорится в видеоролике, обнародованном Орбаном в Facebook в субботу, 25 апреля.

Орбан сказал, что его политсила решила «кардинально изменить» парламентскую фракцию, ее новым главой станет Гергей Гуяш, который ранее был руководителем премьерской канцелярии.

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Сам Орбан откажется от депутатского мандата — по его словам, сейчас он нужен «не в парламенте, а в реформировании национального лагеря».

Общенациональное заседание партия Фидес проведет на следующей неделе, а съезд по избранию руководства перенесен на июнь.

«Президиум предлагает, чтобы я продолжал свою работу как глава Фидес, и если съезд выразит мне доверие, я готов к этому», — подчеркнул Виктор Орбан.

Орбан уже более трех десятилетий является бессменным руководителем Фидес (он возглавляет ее с 1993 года), из них 16 лет он занимал пост премьер-министра Венгрии (с 2010 до 2026-го).

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала партия Тиса во главе с Петером Мадьяром.

Мадьяр примет присягу премьер-министра 9 мая. Он уже объявил, что одним из его первых шагов на посту главы правительства станет приостановление работы государственных СМИ.