Орбан считает, что Венгрии придется пересмотреть свои отношения с Россией

9 марта, 16:12
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране, возможно, придется пересмотреть свои отношения с Россией в будущем из-за изменения геополитических реалий после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Орбана, отношения Европы с Россией могут не восстановиться после окончания войны, что заставит Венгрию также приспосабливаться. При этом он добавил, что в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, особенно из-за энергетической зависимости Будапешта.

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«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно рассмотреть, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10−15 лет», — сказал Орбан.

Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Орбан также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Венгрия Российская агрессия Виктор Орбан Агрессия РФ

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