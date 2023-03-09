Орбан считает, что Венгрии придется пересмотреть свои отношения с Россией 9 марта, 16:12 Виктор Орбан (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране, возможно, придется пересмотреть свои отношения с Россией в будущем из-за изменения геополитических реалий после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Орбана, отношения Европы с Россией могут не восстановиться после окончания войны, что заставит Венгрию также приспосабливаться. При этом он добавил, что в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, особенно из-за энергетической зависимости Будапешта.

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«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно рассмотреть, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10−15 лет», — сказал Орбан.

Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Орбан также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.