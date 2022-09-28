Венгрия опять не дает ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла — журналист 28 сентября, 21:09 Глава РПЦ Кирилл (Фото:REUTERS / Максим Шеметов)

Венгрия вновь заблокировала санкции против патриарха Кирилла, который активно поддерживает войну России против Украины.

Об этом сообщил корреспондента Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Не сюрприз, что некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла. Однако Венгрия снова их заблокировала — «ни одного религиозного лидера в перечне», — пишет Йозвяк.

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После начала полномасштабной войны России против Украины, глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев.

Ранее главу РПЦ Кирилла исключили из шестого санкционного пакета ЕС из-за Венгрии.

В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.