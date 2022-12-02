Орбан заявил, что продолжит блокировать план ЕС о помощи Украине 2 декабря, 17:07 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит выступать против плана ЕС о предоставлении Украине пакета помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Орбан признал, что Украине нужна помощь для оплаты функционирования основных служб, но подчеркнул, что заблокирует план ЕС по совместному заимствованию для финансирования пакета помощи.

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Премьер Венгрии заявил, что согласно одному из предложений страны ЕС должны вместе брать новые кредиты и передать эти деньги Украине.

«Мы против этого, потому что не хотим, чтобы Европейский союз стал сообществом государств-должников, а не сообществом сотрудничающих государств-членов», — говорит он.

Орбан предложил, чтобы каждая из 27 стран-участниц ЕС использовала средства из собственного бюджета для помощи Украине посредством двусторонних соглашений.

«Другого плана мы не примем, мы с ним не согласимся, без нас он не осуществится», — заявил венгерский премьер.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.

Ранее Орбан также заявлял, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию Европы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Орбан ведет свою игру с ЕС, в которой использует Украину как заложницу.