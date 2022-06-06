Глава МИД Венгрии поддержал спикера парламента, который заявил о «психических проблемах» Зеленского 6 июня, 19:53 Цей матеріал також доступний українською Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Фото:Péter Szijjártó / Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал главу парламента страны Ласло Кевера, который заявил о «психических проблемах» президента Украины Владимира Зеленского.

В своем Facebook в понедельник, 6 июня, Сийярто написал, что украинские политики «постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне»:



«В то время как в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают над тем, чтобы помочь истерзанным войной Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Ни разу не прозвучало слов благодарности. Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены».

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4 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о «психических проблемах» у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что такие обвинения связаны с прокремлевской позицией ряда венгерского политиков, которые «настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления РФ».

В Офисе президента Украины назвали «дикими и неприемлемыми» высказывания Кевера.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не соглашалась поддержать эмбарго на российскую нефть. По данным СМИ, Венгрия также добилась исключения из санкционного списка главы РПЦ патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Владимира Путина.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер Венгрии Виктор Орбан публично отказался предоставлять Киеву вооружение и запретил транзит оружия через территорию своей страны. Президент Венгрии Каталин Новак осудила полномасштабное вторжение России в Украину и призвала расследовать военные преступления РФ.

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