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Венгрия не присоединится к евроскептическому блоку, возглавляемому Италией

Сегодня, 21:04
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Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

Венгрия не присоединится к евроскептическому альянсу

Госсекретарь Венгрии по делам ЕС Сабольч Такач заявил, что партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана Фидес не присоединится к евроскептическому альянсу, возглавляемому Италией. 

Об этом сообщает Reuters.

"Здесь нет скрытой повестки дня. Единственное, что эти два политика, господин Сальвини и господин Орбан, имеют очень похожий, если не идентичный, подход к решению миграционных проблем", - сказал Такач.

В группу ультраправых ЕП Европа наций и свобод входят французское Национальное собрание Марин Ле Пен, австрийская Партия свободы, Лига Маттео Сальвини. Ведутся переговоры с польской партией Право и справедливость (PiS) о ее присоединении к группе. Сальвини убедил присоединиться также голландскую ультраправую партию свободы.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Польшу фактически провозгласил новый консервативный альянс в Европе. Сальвини заявил, что Варшава и Рим станут локомотивом возрождения европейских ценностей на континенте.

Консервативные правительства Италии, Польши, Венгрии, Чехии и Словакии последовательно отказываются принимать мигрантов из стран Африки и Азии, которые стремятся попасть в ЕС, также они известны своим евроскептицизмом.  

В 2018 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провозгласил конец в стране эры либеральной демократии. 

"Мы заменили тонущую либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", - заявил Орбан.

Теги:   Венгрия Европа Маттео Сальвини

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