Орбан заявил, что не хочет «импортировать конфликты» со Швецией в НАТО. Венгрия заявку пока одобрять не будет 23 мая, 14:27 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прежде чем одобрить заявку Швеции в НАТО политические отношения между Будапештом и Стокгольмом «должны улучшиться».

Об этом он сказал на Катарском экономическом форуме во вторник, 23 мая, сообщает Reuters.

«Политические отношения между Венгрией и Швецией являются ужасно неправильными. Мы не хотим импортировать конфликты в НАТО», — сказал Орбан.

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Дату, когда венгерский парламент будет голосовать за заявку Стокгольма на вступление в Альянс, еще не определили. Ее должны ратифицировать все 30 стран-членов. Ранее Орбан говорил, что ее ратифицируют во время весенней сессии.

Вступить в НАТО вместе с Финляндией Швеции не удалось из-за блокирования Турции. Анкара заявила, что не одобрит членство страны в Альянсе, если та не выдаст «террористов» по запросу Турции. К обсуждению обещали вернуться в июне.

