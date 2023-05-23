Орбан заявил, что не хочет «импортировать конфликты» со Швецией в НАТО. Венгрия заявку пока одобрять не будет

23 мая, 14:27
Поделиться:
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прежде чем одобрить заявку Швеции в НАТО политические отношения между Будапештом и Стокгольмом «должны улучшиться».

Об этом он сказал на Катарском экономическом форуме во вторник, 23 мая, сообщает Reuters.

«Политические отношения между Венгрией и Швецией являются ужасно неправильными. Мы не хотим импортировать конфликты в НАТО», — сказал Орбан.

Видео дня

Читайте также:
«Досадное раздражающее шоу». Союзники по НАТО не понимают позицию Венгрии касательно членства Швеции — Politico

Дату, когда венгерский парламент будет голосовать за заявку Стокгольма на вступление в Альянс, еще не определили. Ее должны ратифицировать все 30 стран-членов. Ранее Орбан говорил, что ее ратифицируют во время весенней сессии.

Вступить в НАТО вместе с Финляндией Швеции не удалось из-за блокирования Турции. Анкара заявила, что не одобрит членство страны в Альянсе, если та не выдаст «террористов» по запросу Турции. К обсуждению обещали вернуться в июне.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Венгрия НАТО Швеция Виктор Орбан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X