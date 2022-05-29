Венгрия назвала неприемлемыми заявления Украины по нефтепроводу Дружба 29 мая, 18:23 Цей матеріал також доступний українською МИД Венгрии шокирован заявлением Украины о том, что «с нефтепроводом Дружба может что-нибудь случиться» (Фото:Szabolcs Toth/Unsplash)

В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что «с нефтепроводом Дружба, по которому нефть поступает в Венгрию, может что-то случиться».

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Об этом в эфире общественной радиостанции Kossuth Radio заявил государственный секретарь венгерского МИД Тамаш Менцер, пишет Европейская правда.

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«Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины», — сказал он.

По словам Менцера, Венгрия также предложила проекты помощи Украине и оставшимся в стране украинцам.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что нефтепровод Дружба является хорошим инструментом влияния на Венгрию.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода Дружба, с которой может «что-то случиться».



«И, на мой взгляд, очень уместно было, если бы с ним что-то случилось (нефтепроводом — ред.). Но, опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с премьером Венгрии Виктором Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому», — подчеркнула Зеркаль.



Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является главным критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.



Еврокомиссия предложила до конца 2022 года отказаться от импорта российской нефти в большинство стран-членов ЕС, тогда как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени для такого перехода. Но Будапешт заявил, что хочет получить от блока сотни миллионов евро, чтобы снизить расходы на отказ от российской нефти. ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно вступило в силу.



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