В ЕС допускается возможный выход Венгрии из блока 10 сентября, 00:38 Венгрия часто блокирует помощь Украине (Фото:Szabolcs Toth/Unsplash)

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек считает, что последние действия Венгрии ставят под вопрос продление ее членства в Европейском Союзе.

Об этом сказал Бек в интервью чешской радиостанции iROZHLAS.



«Единство в Европейском Союзе никогда не было и не будет единством единого голоса – это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам», — отметил чешский чиновник.

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Бек добавил, что в ближайшие месяцы будет занят «удержанием Венгрии в европейском мейнстриме», но указал на «небольшой положительный сигнал» — отказ Будапешта от требования исключить из санкционного списка ЕС трех олигархов.

«В ЕС переговоры часто трудны, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной бездны, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», - сказал он.

1 августа премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Евросоюз направил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках пакета на общую сумму 9 млрд евро. Президент Владимир Зеленский в августе говорил, что передачу Украине остальным 8 млрд евро искусственно тормозит одно европейское государство.

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