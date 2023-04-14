Венгрия может тайно разрешить поставлять Украине оружие через свое воздушное пространство — Politico 14 апреля, 09:53 Люди во время антиправительственной демонстрации на праздновании Национального дня Венгрии, 15 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Венгрия может тайно разрешить странам-союзникам использовать свое воздушное пространство для передачи оружия Украине. Об этом говорится в утечке документов США, сообщает Politico.

Как пишет издание, в одном из них подробно описан план, как украинские пилоты могут транспортировать вертолеты из Хорватии в Украину «через венгерское воздушное пространство».

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«Если эта информация соответствует действительности, то она не только свидетельствует о том, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям СМИ о том, что вертолеты передадут на земле или же во время полетов в Польшу», — отмечает Politico.

Венгерские и хорватские официальные лица не ответили на запросы издания о комментариях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале полномасштабной войны РФ против Украины отказался передавать Киеву оружие или пропускать его через территорию своей страны. Он не раз выступал со скандальными заявлениями в адрес Украины, а в его правительстве выступают за диалог с Россией и блокируют санкции ЕС против страны-агрессора.

Также СМИ писали, что, согласно утечке документов Пентагона, Орбан назвал США одним из главных противников Венгрии.