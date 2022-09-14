Евросоюз может сократить финансирование Венгрии — Bloomberg 14 сентября, 22:27 Виктор Орбан (Фото:Orban Viktor/Facebook)

Еврокомиссия намерена рекомендовать сократить финансирование правительству Венгрии на фоне опасений из-за масштабной коррупции в стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС, которые говорили на условиях анонимности.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия формализует свою оценку в воскресенье, 18 сентября. Правительства ЕС примут окончательное решение в течение трех месяцев. Чтобы предложение вступило в силу, его должно поддержать квалифицированное большинство стран-членов — не менее 55% стран ЕС, которые представляют не менее 65% населения блока.



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В апреле Politico сообщало, что Еврокомиссия запустит механизм сокращения финансирования Венгрии из-за подрыва стандартов верховенства права. Агентство Reuters также отмечало, что Евросоюз впервые использует новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования бюджетных средств блока.



«Комиссия несколько месяцев расследовала разрушение принципов верховенства права за более чем десятилетие правления [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — сказано в материале Bloomberg.

Правительство Венгрии рассчитывает до 2027 года получить более 40 млрд евро финансирования от Евросоюза. Один из собеседников Bloomberg сказал, что Еврокомиссия планирует предложить ЕС дать Орбану время «выполнить свои обещания побороть коррупцию». Венгрии могут дать месяц на то, чтобы отреагировать на рекомендации ЕС, но этот срок могут перенести. На время проверки ЕС кабинет Орбана потерял доступ к финансированию блока.

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