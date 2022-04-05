Еврокомиссия запустит процесс сокращения финансирования Венгрии 5 апреля, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Еврокомиссия вскоре запустит механизм для сокращения финансирования Венгрии из-за подрыва стандартов верховенства права. Об этом сообщает Politico со ссылкой на президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия проинформировала Венгрию о своем решении во вторник, 5 апреля, изучив ответ Будапешта на письмо, отправленное властям страны в ноябре 2021 года. В письме ЕК просила предоставить информацию, касающуюся ее опасений относительно верховенства права.



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5 апреля президент Еврокомиссии объявила, что пришло время «перейти к следующему шагу». Politico пишет, что возможному решению урезать финансирование Венгрии будут предшествовать «серьезные политические и бюрократические дебаты». Для окончательного решения необходимо квалифицированное большинство — одобрение не менее 55% стран ЕС, которые представляют не менее 65% населения блока.

Руководитель аппарата Орбана Гергель Гуляш заявил, что в Евросоюзе «наказывают венгерских избирателей за их демократический выбор».



Politico сообщает, что правящая партия Венгрии Фидес распространила влияние на судебную систему, государственные СМИ и систему образования, сторонники премьера Виктора Орбана руководят ключевыми институтами, а его члены семьи и близкие друзья «стали одними из самых богатых людей в стране, отчасти благодаря проектам государственных закупок, финансируемым ЕС».

Агентство Reuters также пишет, что Евросоюз впервые использует новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования бюджетных средств блока.

4 апреля Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах. Он вступит в должность в четвертый раз подряд.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ.

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24 марта президент Владимир Зеленский обратился к венгерскому премьеру, призвав его определиться, на чьей он стороне во время войны, но Орбан в ответ только повторил свою позицию. 3 апреля Зеленский заявил, что премьер Венгрии «не полностью понимает, что происходит не только в Украине, но и во всем мире», раскритиковав Будапешт.

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