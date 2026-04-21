Мадьяр предупредил о возможном аресте Нетаньяху в Венгрии

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху может быть арестован в Венгрии , если приедет в страну, поскольку Будапешт должен выполнять решение Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Al Jazeera.



Выступая перед журналистами в Будапеште, Мадьяр сказал, что Венгрия останется членом МУС, а значит, должна будет выполнять ордера суда. По его словам, «если кто-то разыскивается Международным уголовным судом и такой человек въезжает на территорию нашей страны, то его нужно задержать».

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Это заявление означает резкий разворот по сравнению с политикой Виктора Орбана. Предыдущее правительство в прошлом году начало процедуру выхода Венгрии из МУС и отказывалось выполнять ордер в отношении Нетаньяху. Мадьяр теперь заявляет, что этот курс будет остановлен.

Накануне Международный уголовный суд (МУС) направил Венгрии официальный запрос на арест и передачу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Гаагу, где расположен центр содержания под стражей. Запрос связан с ордером на арест, который суд выдал ранее.

Ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта — что известно

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта. Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

По версии досудебной палаты, есть основания полагать, что Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество».

Члены правительства Израиля обвинили суд в Гааге в антисемитизме после выдачи ордеров на арест.

Тогдашний высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял, что ордера МУС на арест израильских политиков являются обязательными к исполнению для стран Евросоюза.