Венгрия и Словакия подтвердили готовность поддержать предоставление Украине займа от ЕС и двадцатый пакет санкций против России в случае возобновления поставок российской нефти по трубопроводу Дружба.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает Dennik N.

«Обе страны, которые выразили определенную сдержанную позицию по этим двум вопросам, поставили это в зависимость от начала поставок нефти в свои страны. Поэтому если это подтвердится и поставки возобновятся, это препятствие исчезнет», — сказал министр Мацинка чешским журналистам в Люксембурге.

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Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина завершила ремонт участка нефтепровода Дружба, поврежденного российским ударом, и что нефтепровод может возобновить свою работу.

С конца января российская нефть не поступает по трубопроводу Дружба, и из-за этого Венгрия заблокировала предоставление кредита ЕС для Украины. Будапешт и Братислава также не поддержали новый пакет санкций против России.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что решение о предоставлении Украине займа ЕС на сумму 90 миллиардов евро будет принято в течение следующих 24 часов.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже нынешний премьер Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

20 апреля лидер венгерской партии Тиса и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намекал, что Будапешт снимет свое вето после того, как Дружба возобновит свою работу после ремонта.