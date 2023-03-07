Венгрия планирует ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО до конца месяца — Столтенберг 7 марта, 16:46 Йенс Столтенберг (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Парламент Венгрии объявил о планах ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) до конца марта 2023 года.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 марта во время совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегайем.

«После визита венгерской делегации в Швецию мы получили положительный сигнал. Так что я думаю, мы достигаем прогресса и приближаемся к ратификации также в Венгрии», — отметил Столтенберг.

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Он также призвал Венгрию и Турцию ратифицировать вступление Швеции и Финляндии как можно скорее, добавив, что процесс вступления этих стран остается самым быстрым процессом ратификации в современной истории НАТО.

9 марта в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии для обсуждения обязательств северных стран по поводу их заявки на вступление в НАТО.

До этого уже состоялись две встречи в соответствующем формате, и три страны провели два раунда переговоров с целью пересмотра выполнения трехстороннего соглашения.