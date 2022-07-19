В МИД Венгрии заявили, что готовы пропускать западное оружие в Украину через свою территорию

19 июля, 19:19
При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие в Украину (Фото:RGY23/Pixabay)

При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие в Украину (Фото:RGY23/Pixabay)

Венгрия готова пропускать через свою территорию всю военную помощь от западных партнеров для Украины, заявил замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть», — сказал Мадяр во время встречи с мэром Львова Андреем Садовым.

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Он сообщил, что Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях и выразила готовность предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

«При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие — это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией», — добавил Мадяр.

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Венгрия последовательно заявляла, что не позволит поставлять Украине оружие для обороны от российской агрессии через свою территорию.

7 марта премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что в его стране был издан указ, согласно которому Венгрия запретила поставки оружия через свою территорию для Украины.

6 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что его страны отказалась поставлять Украине оружие для защиты венгров в Закарпатье от российских обстрелов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Венгрия Оружие Российская агрессия Военная помощь

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