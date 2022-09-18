Еврокомиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на 7,5 млрд евро 18 сентября, 16:12 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.



Об этом сообщает Reuters.

Это первый случай, когда ЕК предлагает такое мероприятие из-за недочетов в правовой системе какой-либо из 27 стран ЕС. Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил, что регулятор пришел к выводу: бюджет и финансовые интересы Евросоюза недостаточно защищены в Венгрии от нецелевого использования.

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«Речь идет о нарушении верховенства права, которое ставит под угрозу использование и управление средствами ЕС», — сказал он.

В частности, Хан отметил системные нарушения в законодательстве Венгрии о госзакупках, проблемы с правосудием и недостатки в других антикоррупционных мерах.

Так, ЕК рекомендует приостановить выделение средств на около 7,5 млрд евро — это 5% от оценочного ВВП Венгрии на 2022 год. В то же время Хан подчеркнул обещание Будапешта учесть критику ЕС и устранить нарушения, работая над реформами.

Как пишет венгерское издание Telex, представительство ЕК в Венгрии заявило, что у Совета ЕС есть один месяц для принятия решения относительно рекомендаций ЕК, для этого нужно квалифицированное большинство. В исключительных обстоятельствах срок могут продлить еще на месяц — до 19 ноября.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана. Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

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