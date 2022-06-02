Вице-президент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС 2 июня, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Вице-президент Европарламента Катарина Барли заявила, что пора лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.

В интервью MDR Aktuell, опубликованном в четверг, 2 июня, Барли объяснила, что страна может лишиться права голоса за нарушение верховенства права. По ее мнению, в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан «постепенно взял страну под полный контроль», «больше нельзя говорить о демократических и конституционных условиях».



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Немецкая политик заявила, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия в ЕС и использует его как средство шантажа. Она добавила, что единогласное согласие всех стран-членов, необходимое для принятия основных решений на уровне ЕС, «восходит к тому времени, когда ЕС состоял из шести стран… а сейчас это уже непрактично».



Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть. По данным СМИ, Венгрия также добилась исключения из санкционного списка главы РПЦ патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Владимира Путина.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что позиция Венгрии могла «разрушить остатки хороших отношений с другими 26 членами ЕС».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан публично отказался предоставлять Киеву вооружение и запретил транзит оружия через территорию своей страны.

В начале апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре запустит механизм для сокращения финансирования Венгрии из-за подрыва стандартов верховенства права. ЕС впервые использует новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования бюджетных средств блока. 27 апреля представители Евросоюза сделали первый шаг к применению механизма — направили правительству Венгрии официальное письмо.

Орбан – это венгерский Путин? – Михаил Драпак https://www.youtube.com/embed/4tWOTTpr2VQ

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