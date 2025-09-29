Орбан, оправдываясь за венгерские дроны на Закарпатье, заявил, что Украина «не является независимым государством»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя инцидент с венгерскими дронами на Закарпатье , заявил, что Украина «не является независимым и суверенным государством». Об этом сообщает HVG.hu .

Глава венгерского правительства утверждает, что его страна не хочет атаковать Украину, а украинский президент Владимир Зеленский «должен больше беспокоиться о ситуации на востоке».

«Теперь вопрос не в том, пролетели [границу] два, три или четыре венгерских беспилотника или нет. Допустим, что они пролетели там несколько метров [от границы], а что дальше? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее удерживаем. Она не должна вести себя так, будто является суверенной. Если Запад решит завтра не дать ни одного форинта, Украина может обанкротиться. Не этим ей стоит заниматься», — сказал премьер-министр Венгрии.

Также Орбан риторически спросил: за чем россияне могли бы наблюдать с помощью венгерских беспилотников на Закарпатье, когда фронт не там, а на востоке Украины.

Венгерские дроны на Закарпатье — что известно

26 сентября Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что украинский президент «видит то, чего нет». Венгерское Минобороны также опровергло заявление Зеленского о дронах на границе.

Позже 26 сентября украинский президент сообщил, что во время Ставки он поручил военным провести проверку относительно венгерских дронов-разведчиков на границе.

В тот же день Генеральный штаб ВСУ показал маршрут венгерского дрона, который нарушил воздушное пространство Украины над Закарпатьем.

27 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВСУ имеют доказательства вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Он опубликовал карту маршрута пролета беспилотника.