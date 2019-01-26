Венесуэльский кризис: Правительство президента отвергло ультиматум о назначении досрочных выборов Сегодня, 23:04 35 Цей матеріал також доступний українською EPA Ультиматум ставили Франция, Испания и Германия. EPA

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро отвергло ультиматум о назначении досрочных выборов главы государства.

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее лидеры Франции, Испании и Германии, дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных требовала отстранить президента от власти и призвали граждан страны присоединиться к восстанию. Сейчас в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

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23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро - законным главой государства. К такой позиции тоже присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.