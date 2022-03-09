Чтобы заменить российский импорт. Венесуэла может увеличить добычу нефти для потребностей Северной Америки 9 марта, 03:35 Цей матеріал також доступний українською У США нет официальных дипломатических отношений с нынешней администрацией Венесуэлы (Фото:instagram.com/nicolasmaduro)

Об этом сообщил глава Венесуэльской нефтяной палаты изданию BBC.

После отказа США от российской нефти, Рейнальдо Кинтеро, глава Венесуэльской нефтяной палаты, заявил, что в их стране есть инфраструктура, позволяющая поднять уровень добычи нефти в полтора раза: с нынешних 800 тыс. баррелей до 1,2 миллиона в день.

«Это позволит нам удовлетворить некоторые потребности на рынке Северной Америки», — сказал Кинтеро.

Его комментарии прозвучали на фоне сообщений о недавнем неожиданном визите официальных лиц США в Каракас для встречи с правительством президента Николаса Мадуро. На данный момент у США нет официальных дипломатических отношений с нынешней администрацией Венесуэлы, кроме того в отношении нее действуют санкции.

Кинтеро отметил, что он не ожидает отмены санкций, введенных предыдущим президентом Дональдом Трампом, но он ожидает, что администрация Байдена выдаст лицензии, позволяющие иностранным компаниям работать в Венесуэле, тем самым освобождая их от санкций. Это, по его словам, также позволит привлечь столь необходимые иностранные инвестиции в безденежную нефтяную промышленность Венесуэлы и уменьшит нехватку квалифицированных работиков.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена обдумывает возможность ослабления санкций касаемо Венесуэлы, чтобы сократить глобальную зависимость от российской нефти.

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