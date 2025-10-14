Венесуэла закрывает посольство в Норвегии после награждения лидера оппозиции Нобелевской премией мира

14 октября, 13:55
Мария Корина Мачадо во время протеста накануне инаугурации Николаса Мадуро на третий срок, Каракас, 9 января 2025 года (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Венесуэла объявила, что закрывает свое посольство в Норвегии. Это произошло через несколько дней после того, как лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо наградили Нобелевской премией мира. Об этом сообщает BBC.

В своем заявлении правительство Венесуэлы не упомянуло премию Мачадо, отметив лишь, что закрытие посольства является частью реструктуризации дипломатической службы страны.

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что Венесуэла закрыла свое посольство в Осло, не предоставив объяснений. В МИД также назвали это решение «досадным».

«Несмотря на наши разногласия по ряду вопросов, Норвегия желает поддерживать открытый диалог с Венесуэлой и будет продолжать работать в этом направлении», — подчеркнула пресс-секретарь министерства.

Кроме того, она подчеркнула, что Нобелевская премия «является независимой от правительства Норвегии».

Мачадо в течение многих лет вела кампанию против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. После того, как она получила Нобелевскую премию мира, Мадуро назвал ее «демонической ведьмой».

10 октября помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы, а не Дональду Трампу.

После этого Мачадо объявила, что посвящает свою ногороду Трампу и «страждущему народу Венесуэлы».

Президент США рассказал, что венесуэльский политик позвонила ему после объявления результатов премии и сказала, что принимает награду "в его честь".

