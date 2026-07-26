Венесуэла уведомила ООН о выходе из Международного уголовного суда, обвинив его в «предвзятости»

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия заявил, что его страна официально уведомила ООН о «безотзывном» решении выйти из Международного уголовного суда .

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Пласенсия обосновал это решение, сославшись на «географическую предвзятость» МУС. Он утверждает, что суд непропорционально часто преследует страны Глобального Юга, в частности государства Африки и Латинской Америки.

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«Эта тенденция свидетельствует о том, что международная система правосудия, вместо того чтобы действовать справедливо, используется как инструмент для углубления неравенства между народами и игнорирования их права на самоопределение и суверенитет», — написал министр иностранных дел.

Как отмечает агентство Reuters, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в ходе публичного мероприятия заявила, что МУС использовали как инструмент преследования страны.

«Международный уголовный суд настолько политизирован в своих нападках на венесуэльский народ и венесуэльское государство, что мы не верим в такую организацию или учреждение», — сказала она.

Агентство пишет, что этот шаг прогнозировали с декабря, когда Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за отмену ратификации Римского статута. Это произошло за месяц до того, как Соединенные Штаты отстранили от власти бывшего президента Николаса Мадуро, что и открыло путь к окончательному выходу страны из МУС.

Международный уголовный суд расследовал предполагаемые преступления против человечности в Венесуэле. Так, в 2020 году прокурор МУС заявил, что располагает достаточными основаниями полагать, что венесуэльские должностные лица, военные и сторонники власти могли совершать подобные преступления как минимум с 2017 года.

В январе 2025 года МУС закрыл свое представительство в Каракасе. Суд объяснил это отсутствием сотрудничества со стороны властей Венесуэлы.