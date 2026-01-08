«Жест мира». Венесуэла пообещала освободить многих заключенных, включая иностранцев

Глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в ближайшие часы будет освобождено «значительное количество» заключенных — и граждан Венесуэлы, и иностранцев .

Об этом сообщило Reuters в четверг, 8 января.

Родригес подчеркнул, что освобождение заключенных было одним из главных требований оппозиции, и назвал такое освобождение жестом мира. В то же время он отметил, что это будет «односторонним действием» и что оно «не является согласованным ни с одной другой стороной».

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Как пишет The New York Times, в Венесуэле, по данным правозащитных организаций, под стражей удерживают от 800 до 900 политических заключенных. Их в основном обвиняют в разжигании ненависти, заговоре с целью свержения правительства или терроризме — и все это только за осуществление основных политических прав, отмечают правозащитники.

Устранение Николаса Мадуро — кратко

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе раздавались взрывы, впоследствии над городом заметили самолеты и столбы дыма. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции и заявил, что диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили американские спецназовцы.

Затем Мадуро и его жену вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом. Эти обвинения были впервые выдвинуты заочно еще в марте 2020 года.

5 января, во время напряженного 40-минутного судебного заседания, Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по выдвинутым обвинениям.

После захвата и вывоза Николаса Мадуро временным президентом Венесуэлы официально стала Делси Родригес, которую называли правой рукой диктатора и лицом его режима. Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес является ее братом, их отец Хорхе Антонио Родригес был лидером Революционного левого движения — марксистской партии, действовавшей в Венесуэле в 1960—1980 годах.