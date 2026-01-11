Трамп заявил, что Куба останется без венесуэльской нефти, и призвал заключить сделку с США, «пока не поздно»

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 января, предложил Кубе заключить соглашение с Вашингтоном, «пока не поздно», заявив, что страна больше не сможет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которая была ее ключевым союзником на протяжении десятилетий.

Глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, что «настоятельно рекомендует [Кубе] заключить сделку, ПОКА НЕ ПОЗДНО». По его словам, Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступающих из Венесуэлы, но «БОЛЬШЕ НИКАКОЙ НЕФТИ И ДЕНЕГ НА КУБУ НЕ БУДЕТ».

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«Взамен Куба предоставляла „услуги безопасности“ двум последним венесуэльским диктаторам, НО ТЕПЕРЬ ЭТОМУ КОНЕЦ! Большинство этих кубинцев погибли в результате нападения США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая будет ее защищать», — заявил Трамп.

Как отмечает агентство Reuters, Венесуэла была крупнейшим поставщиком нефти на Кубу, но после ареста диктатора Николаса Мадуро Трамп убедил временного президента Делси Родригес отправлять венесуэльскую нефть в США. Потеря поставок венесуэльской нефти означает катастрофу для Кубы, пишет Reuters. По данным венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, с января по ноябрь прошлого года Венесуэла поставляла островному государству в среднем 27 000 баррелей в сутки, что покрывало примерно 50% дефицита нефти на Кубе.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило о мрачной оценке, которую ЦРУ дало экономической и политической ситуации на Кубе. По мнению американской разведки, сельское хозяйство и туризм в стране страдают от частых отключений электроэнергии, торговых санкций и других проблем. Потеря импорта нефти и другой поддержки со стороны Венесуэлы может усложнить управление страной для администрации, которая находится при власти со времен революции Фиделя Кастро в 1959 году.

Ранее Трамп также предложил Китаю и России покупать всю необходимую нефть у США, хотя сам критиковал европейские страны за энергетическое сотрудничество с Россией.

Президент США говорил, что Вашингтон может контролировать Венесуэлу «годами». Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам и распределять деньги так, «чтобы мы могли контролировать их расходование в интересах венесуэльского народа, а не коррупции и режима».

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В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой американские спецназовцы захватили диктатора Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес и вывезли из страны. 5 января Мадуро с супругой предстали перед судом в Нью-Йорке. Они заявили, что не признают себя виновными в наркотерроризме, а Мадуро назвал себя «похищенным».

И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес, легитимность которой не признают ни США, ни ЕС. По информации Politico, администрация президента США требует от Родригес принять ряд мер, от которых отказался Мадуро, если она не хочет повторить его участь.