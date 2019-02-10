Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в российский Газпромбанк - Reuters Сегодня, 16:33 478 Цей матеріал також доступний українською EPA Нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский Газпромбанк. EPA

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский Газпромбанк, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Компания PDVSA разослала своим клиентам сообщение о том, что выручка от продаж будет поступать на счета, которые недавно открыли в Газпромбанке.

Это произошло вследствие того, что США ввели 28 января жесткие финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро в нефтяных доходов страны.

"Мы хотели бы официально узнать о новых банковских инструкциях по осуществлению платежей в долларах США или евро", - написал вице-президент по финансам PDVSA Фернандо де Квинтал в письме от 8 февраля в отдел PDVSA, который контролирует их совместные предприятия.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором .

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвали граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро - законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.