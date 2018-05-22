Венесуэла объявила персонами нон грата двух американских дипломатов

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Николас Мадуро

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выслать главного дипломата США в Каракасе Тодда Робинсона и его заместителя Брайана Наранхо за якобы заговор против правительства.

Мадуро в телевизионном обращении сообщил, что американские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов, передает AP.

Тодд Робинсон ранее служил послом США в Гватемале, после чего был назначен в посольство в Каракасе. Венесуэла и США не обмениваются послами с 2010 года.

Напомним, что напряжение между Вашингтоном и Каракасом обострилось после победы действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на досрочных выборах. США обвинили венесуэльские власти в масштабной фальсификации итогов голосования и объявили выборы нелегитимными.

После президент США Дональд Трамп ввел экономические санкции против Венесуэлы. В частности, гражданам США запрещено участвовать в любых операциях с дебиторской задолженностью Венесуэлы.

Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.

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