Венесуэла и Панама возобновили дипломатические связи и договорились о возвращении послов

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Панама и Венесуэла договорились о полном восстановлении отношений
Фото: ЕРА / коллаж: НВ

Панама и Венесуэла договорились о полном восстановлении отношений

Венесуэла и Панама договорились о восстановлении дипломатических и торговых отношений, передает агентство AVN

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы отметили, что это решение принято "в интересах поддержания конструктивных двусторонних отношений и содействия благосостоянию граждан" обеих республик.

Согласно сообщению, правительства Венесуэлы и Панамы договорились о возвращении послов, отозванных ранее на фоне ухудшения отношений между странами, восстановить авиасообщение и "держать дипломатический диалог открытым и уважительным".

Напомним, в начале апреля Панама и Венесуэла разорвали экономические связи и выслали послов из-за подозрений в отмывании денег и коррупции.

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