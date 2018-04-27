Венесуэла и Панама возобновили дипломатические связи и договорились о возвращении послов

Панама и Венесуэла договорились о полном восстановлении отношений

Венесуэла и Панама договорились о восстановлении дипломатических и торговых отношений, передает агентство AVN.

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы отметили, что это решение принято "в интересах поддержания конструктивных двусторонних отношений и содействия благосостоянию граждан" обеих республик.

Согласно сообщению, правительства Венесуэлы и Панамы договорились о возвращении послов, отозванных ранее на фоне ухудшения отношений между странами, восстановить авиасообщение и "держать дипломатический диалог открытым и уважительным".

Напомним, в начале апреля Панама и Венесуэла разорвали экономические связи и выслали послов из-за подозрений в отмывании денег и коррупции.