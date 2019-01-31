Венесуэла готовится продать 15 тонн золота в ОАЭ - Reuters
Власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ
Центрального банка и продать в ОАЭ 15 тонн золота, сообщает Reuters со ссылкой
на информированный источник.
По словам собеседника агентства, 26 января
Венесуэла уже отправила три тонны золота в ОАЭ. В 2018 году в Турции продали
неочищенное золото на сумму в $900 млн.
В общей сложности, к февралю планируется
продать 29 тонн золота, хранящегося в Каракасе, сказал источник. По данным Центробанка
страны, на конец ноября золотой резерв Венесуэлы составлял 132 тонны, которые
хранились в хранилищах Центробанка и Банка Англии.
Соединенные Штаты
накануне предупредили банкиров и трейдеров, чтобы они не совершали сделки с
венесуэльским золотом.
Напомним, что оппозиционная Национальная
ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в попытке вывезти в
Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.
Российская Новая газета сообщила, что в январе
в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing
757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи
венесуэльских золотых запасов.
По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото,
которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась
в Каракас.
Источники газеты сообщили, что к январю 2019
года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего
Венесуэле.