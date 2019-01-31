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Венесуэла готовится продать 15 тонн золота в ОАЭ - Reuters

Вчера, 22:41
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EPA

По данным СМИ, из Венесуэлы могут вывезти 29 тонн золота

Власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ Центрального банка и продать в ОАЭ 15 тонн золота, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, 26 января Венесуэла уже отправила три тонны золота в ОАЭ. В 2018 году в Турции продали неочищенное золото на сумму в $900 млн.

В общей сложности, к февралю планируется продать 29 тонн золота, хранящегося в Каракасе, сказал источник. По данным Центробанка страны, на конец ноября золотой резерв Венесуэлы составлял 132 тонны, которые хранились в хранилищах Центробанка и Банка Англии.

Соединенные Штаты накануне предупредили банкиров и трейдеров, чтобы они не совершали сделки с венесуэльским золотом.

Напомним, что оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в попытке вывезти в Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.

Российская Новая газета сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Теги:   Золотовалютные резервы Золото США Венесуэла

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