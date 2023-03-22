Великобритания вывела из-под санкций первого заместителя главы ФСБ РФ 22 марта, 22:57 Флаг Великобритании (Фото:RGY23 / pixabay)

Великобритания сняла санкции с первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева.

Об этом говорится в документе на сайте правительства Великобритании.

Королев попал под британские санкции в апреле 2022 года. Ограничения предусматривали замораживание активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.

Видео дня

О причинах снятия санкций с Королева не сообщается.

Королев стал первым заместителем директора ФСБ в марте 2021 года. Он также был советником Анатолия Сердюкова, когда тот занимал должность министра обороны РФ. В 2017 году Королев вошел в наблюдательный совет госкорпорации Росатом.

24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела новые санкции против кремлевского режима.