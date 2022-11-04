Великобритания вводит дополнительные ограничения по закупке российской нефти 4 ноября, 06:28 Великобритания добивается полного отказа от импорта российской нефти (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)

Великобритания запретит пользоваться услугами ее компаний другим странам, которые захотят это делать для транспортировки российской нефти, если она будет куплена по цене выше, чем ограничена западными правительствами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Соединенного Королевства Джереми Ганта.



"Мы запретили импорт российской нефти в Соединенное Королевство и достигаем значительного прогресса в его полном прекращении", - сказал он.

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Он отметил, что новое ограничение необходимо, чтобы российские власти получали как можно меньше средств, которыми они финансируют войну против Украины.

Запрет будет касаться услуг по страхованию, брокерским оформлениям и доставке и начнет действовать 5 декабря.

Как отмечалось, страны Большой семерки и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо обсуждаемого динамического коридора.

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