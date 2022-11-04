Великобритания вводит дополнительные ограничения по закупке российской нефти

4 ноября, 06:28
Поделиться:
Великобритания добивается полного отказа от импорта российской нефти (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)

Великобритания добивается полного отказа от импорта российской нефти (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)

Великобритания запретит пользоваться услугами ее компаний другим странам, которые захотят это делать для транспортировки российской нефти, если она будет куплена по цене выше, чем ограничена западными правительствами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Соединенного Королевства Джереми Ганта.

"Мы запретили импорт российской нефти в Соединенное Королевство и достигаем значительного прогресса в его полном прекращении", - сказал он.

Видео дня

Он отметил, что новое ограничение необходимо, чтобы российские власти получали как можно меньше средств, которыми они финансируют войну против Украины.

Читайте также:

Владимир Путин пригрозил остановить поставки газа и нефти (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via Reuters) Провальный день Путина. Нефть подешевела до минимума за полгода, рынок газа «переварил» остановку Северного потока

Запрет будет касаться услуг по страхованию, брокерским оформлениям и доставке и начнет действовать 5 декабря.

Как отмечалось, страны Большой семерки и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо обсуждаемого динамического коридора.

ЕС ввели эмбарго нефти. Как бесится РФ – Лана Зеркаль

https://www.youtube.com/embed/X8-p4lQZ07g
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Нефть Роснефть Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X