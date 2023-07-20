Великобритания ввела новые санкции против россиян, которые связаны с «вагнеровцами» 20 июля, 15:38 Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / Pixabay)

В четверг, 20 июля, Великобритания ввела новые санкции против россиян. На этот раз в список попали лица, которые связаны с ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает британское правительство.

Правительство Британии объявило о введении экономических санкций против трех стран — Центральноафриканской Республики, режима Судана и Мали, а также в отношении определенных компании, граждан России и Беларуси. Они попали в санкционный список из-за своей причастности к ЧВК Вагнер.

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Санкции были введены против Ивана Маслова, который руководит «вагнеровцами», которые находятся в Мали. А также против Константина Пикалова, который известен как «правая рука» главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Также в список попал Виталий Перфильев, поскольку он официально является советником президента Центральноафриканской Республики и контролирует боевиков ЧВК Вагнера в этой стране.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против граждан России, среди которых: Андрей Мандель, Михаил Потепкин, Александр Малолетка, Александр Иванов и белоруса Дмитрия Сытого.

Санкции также ввели против ряда компаний М-Инвест, таких как: Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services, Alsolag Mining Co Ltd.

17 июля Великобритания анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.