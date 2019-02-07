Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для пострадавших от российской агрессии в Украине
Государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Харриет Болдуин заявила, что ее страна увеличивает гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии в Украине.
Об этом чиновница написала в Twitter.
По словам Болдуин, она встретилась в Украине с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль и обсудила с ней совместные усилия по уменьшению негативных последствий агрессии РФ на Донбассе.
"Великобритания по-прежнему привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и объявляет об увеличении гуманитарной поддержки на >40%", - написала она.