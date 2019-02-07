Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для пострадавших от российской агрессии в Украине Сегодня, 20:06 133 Цей матеріал також доступний українською EPA Великобритания нарастит гуманитарную поддержку Украины EPA

Государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Харриет Болдуин заявила, что ее страна увеличивает гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии в Украине.

Об этом чиновница написала в Twitter.

По словам Болдуин, она встретилась в Украине с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль и обсудила с ней совместные усилия по уменьшению негативных последствий агрессии РФ на Донбассе.

Wonderful to meet #OlenaZerkal in #Ukraine. We discussed our joint efforts to relieve humanitarian suffering caused by Russian aggression. The UK remains committed to supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and announces a >40% uplift in humanitarian support. pic.twitter.com/bJ6YkPcmnH — Harriett Baldwin (@hbaldwin) 7 февраля 2019 г.

"Великобритания по-прежнему привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и объявляет об увеличении гуманитарной поддержки на >40%", - написала она.