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Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для пострадавших от российской агрессии в Украине

Сегодня, 20:06
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EPA

Великобритания нарастит гуманитарную поддержку Украины

Государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Харриет Болдуин заявила, что ее страна увеличивает гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии в Украине. 

Об этом чиновница написала в Twitter.

По словам Болдуин, она встретилась в Украине с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль и обсудила с ней совместные усилия по уменьшению негативных последствий агрессии РФ на Донбассе.

"Великобритания по-прежнему привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и объявляет об увеличении гуманитарной поддержки на >40%", - написала она.

Теги:   Великобритания Донбасс

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