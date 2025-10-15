Британия поставила Украине более 85 тысяч дронов за полгода

Великобритания за первые шесть месяцев 2025 года поставила Украине более 85 000 военных дронов, а в ближайшее время стороны подпишут контракт на примерно 35 000 систем перехвата БпЛА.

Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.



По данным британского ведомства, в этом году Лондон уже инвестировал около £600 млн для ускорения поставок дронов и масштабирования производства в партнерских компаниях — в частности направил десятки тысяч FPV-дронов, которые, по сведениям правительства, сейчас имеют решающее значение на линии огня.

Реклама

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что на фоне «опасной эскалации» России ответом должно стать увеличение производства беспилотников и усиление противовоздушной обороны НАТО. В пресс-релизе Лондона отмечается также промышленное партнерство с Киевом для массового производства перехватчиков и создания рабочих мест в Великобритании и Украине.

Правительство заявляет, что перехватчики уже проходят испытания на поле боя, а коалиция по противодействию беспилотникам, сопредседателем которой является Великобритания (вместе с Латвией), использует средства нескольких стран для закупки современных систем защиты против иранских/российских односторонних БПЛА типа Shahed. По сообщению, ожидается подписание дополнительных контрактов на около 35 000 систем перехвата в ближайшие месяцы.

Кроме того, британское правительство указывает на ускоренную доставку и других видов вооружений: за последние недели в Украину было доставлено «сотни» ракет ПВО раньше запланированных сроков, а Лондон и Киев также продвигают программы промышленного партнерства в рамках инициатив вроде Project Octopus/производства перехватчиков.

Британия ранее объявила об амбициозной цели — поставить Украине до 100 000 дронов до апреля 2026 года, а сейчас заявленные темпы поставок и контрактные планы свидетельствуют о реальной мобилизации промышленности. Вместе с этим Лондон продолжает координировать действия в рамках контактной группы по обороне Украины и сотрудничает с европейскими партнерами для наращивания возможностей ПВО и противодействия беспилотникам.