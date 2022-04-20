Представители Великобритании, США и Канады покинули встречу G20 во время выступления России

20 апреля, 20:24
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Лондон продолжит работать со странами союзниками, чтобы самым решительным образом осудить войну России против Украины (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Лондон продолжит работать со странами союзниками, чтобы самым решительным образом осудить войну России против Украины (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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На встрече финансовых чиновников G20 в Вашингтоне представители США, Канады и Великобритании покинули заседание в знак протеста против участия России. Об этом сообщает Reuters.

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«Вместе с нашими союзниками США и Канадой представители Великобритании покинули встречу G20, когда выступали российские делегаты», — сказал представитель министерства финансов Британии.

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Чиновник добавил, что Лондон продолжит работать со странами союзниками, чтобы самым решительным образом осудить войну России против Украины.

Ранее сообщалось, что западные страны планируют бойкотировать российскую делегацию на встрече министров финансов G20 в Вашингтоне.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Великобритания Российская агрессия Канада Вашингтон Война в Украине

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