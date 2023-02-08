Британия рассматривает возможность передать британские истребители Украине — WSJ 8 февраля, 17:28 NV

Великобритания рассматривает возможность отправки британских истребителей в Украину, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на представителя правительства Британии.

По словам представителя, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Великобритания может отправить в Украину.

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Он добавил, что окончательное решение еще не принято, и Великобритании придется сначала обучить украинских пилотов. По его данным, тренировки начнутся весной, а для подготовки пилотов потребуется время.

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