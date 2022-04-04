Чтобы искалечить военную машину. Великобритания будет призывать к ужесточению санкций против России — британский МИД 4 апреля, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Великобритания призовет своих союзников ввести более жесткие санкции против России, чтобы искалечить ее военную машину.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом заявили в британском МИД, сообщает Sky News.

Глава МИД Лиз Трасс отправится в Польшу, чтобы потребовать более жестких действий против России, чтобы помочь Украине.

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«Путин еще не показал, что он серьезно относится к дипломатии», — сказала она.

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По ее словам, жесткий подход со стороны Великобритании и союзников жизненно важен для укрепления позиций Украины на переговорах.

«Мы будем делать больше для усиления давления на Россию и будем продолжать подталкивать других делать больше», — сказала она.

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