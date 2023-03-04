Количество машин вырастет до 28. Украина получит вдвое больше танков Challenger 2, чем просила — посол 4 марта, 20:21 Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2 чем Лондон обещал сначала.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«Если танки [Challenger 2 — ред.], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое», — заявил Пристайко, отвечая на вопросы журналиста о военной помощи Великобритании для Украины.

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В то же время, по его мнению, заявления властей Британии о том, что Украина может получить самолеты Eurofighter «только в мирное время» — это «попытка быть откровенными в общении и не испугать союзников».

«То есть пытаться, как Великобритания это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса. Для того чтобы передать такую сложную технику, как истребители, которые должны обслуживаться, должны быть обучены пилоты и техники, иметь целеуказания и [понимание], куда, откуда, кто и как применяет в многовекторной войне — для этого необходимо взаимодействие многих союзников. То, что делает Великобритания, постепенно формирует консенсус», — отметил дипломат.

Он напомнил, что подобная ситуация была с поставками танков — «был прорывной момент, когда необходимо было сдвинуть нежелание всех остальных союзников».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что поддерживает передачу Украине дополнительных танков Challenger 2.

Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что Великобритания первой передаст ВСУ западные танки.

29 января стало известно, что украинские танкисты прибыли на учебу в Великобританию.

Премьер-министр Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.