Для «значительного прогресса». Великобритания поставит Украине более 20 артиллерийских установок М109 16 июня, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Артиллерийская установка М109 (Фото:Spc. Gregory Gieske via Wikipedia)

Великобритания закупила и отремонтировала более 20 самоходных артиллерийских установок M109, которые она передаст Украине.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Sky News.

«Мы разворачиваем более двадцати 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые мы закупили на мировом рынке, мы их отремонтировали, и они начинают поступать, и они имеют гораздо большую дальность действия, чем 152-миллиметровые», — сказал министр.

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По его словам, гаубицы приобрели у бельгийской оружейной компании.

Он также добавил, Россия превосходит Украину по количеству артиллерии, но союзники начинают предоставлять артиллерийские и ракетные системы большой дальности, которые позволят украинским силам получить преимущество. Воллес отметил, что украинские силы вскоре смогут добиться «значительного прогресса на востоке страны».

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Украине реактивных систем залпового огня M270.



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