Великобритания подписала разрешение на экстрадицию Ассанжа в США Сегодня, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Henry Nicholls / Reuters Джулиан Ассанж Henry Nicholls / Reuters

Глава МВД Великобритании Саджид Давид подписал разрешение на выдачу США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Об этом глава МВД заявил в эфире радио ВВС в четверг, 13 июня.

«Я хочу видеть, как вершится правосудие, у нас есть законный запрос об экстрадиции. Но окончательное решение все равно должен принять суд», — цитирует Джавида The Guardian.

Ожидается, что заседание суда по вопросу экстрадиции состоится в пятницу, 14 июня.

Ранее соответствующий запрос о выдаче Ассанжа Лондону направили официальные власти США.

В США Ассанжу кроме статьи о шпионаже, предъявлены дополнительно 16 обвинений — ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

11 апреля британские полицейские арестовали Ассанжа, который с 2012 года укрывался от правосудия в посольстве Эквадора. Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.

Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговорес целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежищаза нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, изобличающие различных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

