Великобритания откажется от российской нефти до конца года — министр энергетики страны

8 марта, 19:53
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Великобритания отказывается от импорта российской нефти (Фото:ЭРА)

Великобритания отказывается от импорта российской нефти (Фото:ЭРА)

Министр энергетики Великобритании Квази Квартенг заявил, что его страна полностью остановит импорт российской нефти до конца 2022 года.

Об этом министр сообщил в Twitter.

«Великобритания постепенно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года. Такой переход даст рынку, предприятиям и цепям поставки более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса Великобритании», — сообщил Квартенг.

Он отметил, что предприятиям следует использовать этот год, чтобы обеспечить плавный переход, чтобы отказ не повлиял на потребителей.

Правительство также будет работать с компаниями через новую рабочую группу по нефти, чтобы помочь им использовать этот период в поиске альтернативных поставок.

«Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов, плюс у нас есть значительные запасы. Кроме России, значительная доля импорта в Британию поступает от США, Нидерландов и Персидского залива», — заявил министр.

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Квартенг также отметил, что «рынок уже начал отказываться от российской нефти, и почти 70% сырья не может найти себе покупателей».

«В конце концов, хотя Великобритания не зависит от российского природного газа — 4% поставок — правительство Великобритании исследует варианты, как покончить с этим вообще», — подытожил британец.

https://twitter.com/KwasiKwarteng/status/1501229850454937600

Накануне США запретили импорт российских нефти и газа .

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Великобритания Нефть Роснефть

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