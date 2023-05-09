Великобритания готовится передать Украине ракеты дальностью до 300 км. Возможно, Storm Shadow — WP 9 мая, 09:40 Великобритания может готовиться к передаче ракет Storm Shadow, пишет WP (Фото:Jerry Gunner via Flickr)

Великобритания, вероятно, готовится передать Украине ракеты с дальностью действия до 300 километров. Характеристики свидетельствуют, что речь может идти о Storm Shadow, сообщает The Wasington Post.

Как пишет газета, Международный фонд поддержки Украины (IFU) во главе с Лондоном, куда входит группа стран северной Европы и который занимается отправкой оружия на поле боя, опубликовало 2 мая запрос британского Минобороны.

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Ведомство попросило союзников «выразить заинтересованность» в предоставлении Киеву ударных средств с дальностью действия до 300 км. Ответ просили предоставить в течение трех дней, пишет WP.

Неназванный британский чиновник отказался подтвердить изданию тип, сроки и количество рассматриваемого оружия. По его словам, окончательное решение еще не приняли. Технические характеристики и возможности, о которых говорится в запросе, «тесно связаны» с крылатыми ракетами Strom Shadow, сообщает WP.

«Это сообщение является существенным шагом на пути к тому, чтобы Британия сама поставляла такие боеприпасы[…] Storm Shadow можно установить на украинских самолетах советского производства и достигать территории, которую контролирует Россия», — пишет газета.

Инфографика: NV

В начале февраля министр обороны Алексей Резников уверял, что Украина гарантирует: западное оружие для атак по территории РФ не будут использовать. По его словам, если бы Киев мог наносить удары на расстоянии до 300 км, то российская армия «не смогла бы обеспечить оборону и потерпела бы поражение».

Во время визита президента Владимира Зеленского в Британию в конце февраля Киев и Лондон договорились о поставках дальнобойного оружия.



Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции от 250 до 1000 км.

