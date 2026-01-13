Великобритания и Польша договорились о более тесном сотрудничестве в защите воздушного пространства

13 января, 20:37
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Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Польши Кароль Навроцкий (Фото: REUTERS/Hiba Kola)

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Польши Кароль Навроцкий (Фото: REUTERS/Hiba Kola)

Великобритания и Польша договорились о более тесном сотрудничестве в сбивании воздушных и ракетных целей, стремясь усилить защиту своего неба.

Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты отмечают, что Лондон и Варшава активизируют совместную подготовку пилотов вертолетов и вместе будут работать над новыми возможностями для отражения атак с воздуха.

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Издание пишет, что британцы и поляки будут учиться вместе в виртуальных средах для совершенствования методов противовоздушной обороны. Также восемь польских пилотов военных вертолетов пройдут обучение в Великобритании по программе военной авиации НАТО.

Кроме того, двое польских инструкторов вертолетов будут постоянно дислоцированы на базе RAF Shawbury в Вест-Мидленде для полного ротационного тура.

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Как сообщает Politico, министр обороны Джон Гили назвал Польшу «важным союзником Великобритании в эту эпоху растущих угроз». Также он заявил, что Лондон и Варшава вместе «активно защищают Европу и противостоят угрозе со стороны Путина».

NV
Инфографика: NV
Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Польша Великобритания Воздушное пространство

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