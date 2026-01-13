Великобритания и Польша договорились о более тесном сотрудничестве в защите воздушного пространства
Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Польши Кароль Навроцкий (Фото: REUTERS/Hiba Kola)
Великобритания и Польша договорились о более тесном сотрудничестве в сбивании воздушных и ракетных целей, стремясь усилить защиту своего неба.
Об этом сообщает издание Politico.
Журналисты отмечают, что Лондон и Варшава активизируют совместную подготовку пилотов вертолетов и вместе будут работать над новыми возможностями для отражения атак с воздуха.
Издание пишет, что британцы и поляки будут учиться вместе в виртуальных средах для совершенствования методов противовоздушной обороны. Также восемь польских пилотов военных вертолетов пройдут обучение в Великобритании по программе военной авиации НАТО.
Кроме того, двое польских инструкторов вертолетов будут постоянно дислоцированы на базе RAF Shawbury в Вест-Мидленде для полного ротационного тура.
Как сообщает Politico, министр обороны Джон Гили назвал Польшу «важным союзником Великобритании в эту эпоху растущих угроз». Также он заявил, что Лондон и Варшава вместе «активно защищают Европу и противостоят угрозе со стороны Путина».