Великобритания и Болгария вместе расследуют дело об отравлении Новичком бизнесмена Гебрева Вчера, 07:29 268 Цей матеріал також доступний українською EPA Следователи изучат связь между покушением на Скрипалей и отравлением бизнесмена Гебрева EPA

Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу, которая проверяет возможную связь между покушением на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и попыткой отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Об этом заявила британский посол Эмма Хопкинс, сообщает DW.

Ранее расследовательская группа Bellingcat обнародовала информацию о третьем подозреваемом по делу Скрипалей - мужчине, который въехал в Великобританию под именем Сергея Федотова и покинул страну через несколько дней после отравления. По мнению Belligcat, этот человек мог быть причастен к попытке отравления Гебрева.

Сергей Федотов прибыл из Москвы в болгарский Бургас 24 апреля 2015 года. У него был билет на обратный рейс на 30 апреля из Софии в Москву, но на этот рейс он не пришел. Вместо этого поздно вечером 28 апреля Федотов появился в аэропорту Стамбула и в последнюю минуту купил билет в Москву.



Несколькими часами ранее в этот день Эмилиан Гебрев потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в это же время внезапно заболели его сын и один из руководителей его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория университета Хельсинки впоследствии установила, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся, как и в случае со Скрипалями, к семейству Новичок.

Спустя месяц после госпитализации состояние Гебрева улучшилось, и его выписали. Он рассказал Bellingcat, что в конце мая снова почувствовал себя плохо и был повторно госпитализирован. В это же время, 24 мая 2015 года, Сергей Федотов вернулся в Болгарию прямым рейсом из Москвы. Он забронировал обратный рейс на 28 мая 2015 года, но, как и в апреле, не явился на него. Через два дня, 30 мая, Федотов улетел из соседней Сербии в Москву.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Обоим удалось выжить. Британские власти уверены в причастности России к покушению на убийство, российская сторона отрицает это.