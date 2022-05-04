Великобритания придет на помощь Финляндии и Швеции в случае нападения на них — министр обороны 4 мая, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания придет на помощь Финляндии и Швеции в случае нападения на них.

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Об этом сообщает Sky News.

«Невозможно представить, что Великобритания не придет на помощь Финляндии или Швеции в случае нападения на них», — сказал он.

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По его словам, Великобритания, Швеция и Финляндия разделяют одни и те же ценности.

«Без какого-либо большого официального соглашения, мы — европейские страны, разделяющие одни и те же ценности, имеющие глубокую давнюю историю», — сказал он.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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