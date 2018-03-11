Великобритания разрабатывает свою версию списка Магнитского против российских чиновников

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Глава МИД Борис Джонсон и глава МВД Эмбер Радд

Глава МИД Борис Джонсон и глава МВД Эмбер Радд

В Великобритании планируют ввести санкционный список против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, по аналогии со списком Магнитского, принятым США и Канадой, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что документ начали разрабатывать еще до того, как в Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд намерены внести в черный список 49 граждан России.

10 марта представители британских консерваторов заявили, что проект закона находится в Палате общин, но правительство сопротивляется внесению в него ключевых элементов, которые сделают этот закон действенным.

Напомним, 4 марта бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Их отравили пока не названным нервно-паралитическим веществом. Они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 улик. Полиция Великобритании проводит следственные действия на кладбище в Солсбери, где похоронены жена и сын Скрипаля.

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