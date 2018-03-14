Великобритания предупредила о рисках поездок в Россию

Правительство Великобритании призвало британских граждан быть бдительными во время поездок в Россию в ближайшее время из-за напряженности в отношениях между Лондоном и Москвой.
В памятке для путешественников говорится, что в России возможен рост антибританских настроений или агрессии. В связи с этим подданным Великобритании рекомендуется проявлять бдительность, избегать массовых акций протестов и демонстраций, а также публично не обсуждать политические события.
"Британское посольство в Москве в настоящее время не осведомлено о каких-либо трудностях для британских граждан, путешествующих в Россию, но вы должны внимательно следить за политической ситуацией и безопасностью и быть в курсе этих рекомендаций", - добавили в британском МИД.
Напомним, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.
Россия расценила высылку своих дипломатов как "беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, проведенную под фальшивым предлогом".
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